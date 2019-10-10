Найглибше озеро України Світязь стрімко втрачає воду – причини

Найглибше озеро України Світязь стрімко втрачає воду. І що з цим робити поки ніхто не знає. Місцеві науковці нарікають на брак опадів, спекотне літо та малосніжні зими. Жителі звинувачують білоруський кар’єр, який через видобуток крейди висмоктує наші води.

Та білоруси негативний вплив на гідрологічний режим Шацького району заперечують. Сусіди запевнили: навіть якщо інтенсивність видобутку збільшать – на рівень поверхневих вод це не вплине ні в нас, ні в Білорусі. Хоча прогнози українських науковців невтішні.

Самі місцеві мешканці теж доклалися до зневоднення Світязя – зводять будинки на місці осушених боліт. А ще збільшують плантації лохини, для підливу якої викопують резервуари, які заповнюють за рахунок ґрунтових вод. Ягідників заклали майже 400 га.

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Такі навантаження в умовах тотальних кліматичних змін для шацьких озер справжнє випробовування. Та як рятувати найглибше озеро України, завдяки якому розвивають туризм та заробляють місцеві жителі, в районі поки не знають.

Волиняни написали електрону петицію президенту і просять виділити гроші на ремонт старих шлюзів і будівництво водопереливної споруди для усієї системи Шацьких озер.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що озеро Світязь катастрофічно обміліло і продовжує втрачати воду.

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