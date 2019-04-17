Наймасштабніша виставка сучасної техніки KAISER в Україні

Наймасштабніша в Україні виставка сучасної техніки пройшла цими днями у Києві. Понад 200 лідерів світового ринку із різних галузей поділились своїми інноваціями. Зокрема компанія KAISER відзначилась цікавою тенденцією німецьких розробників – поєднання новітніх технологій та елементів класики.

– Багатьом європейцям, і українці не виняток, властиво прагнути комфорту з усіма його новітніми технологіями, та з іншого боку присутній і дещо ностальгічний потяг до елементів класики, її стабільності та естетики. Цю тенденцію врахували і розробники побутової техніки KAISER, – зазначає представниця компанії KAISER в Україні Вікторія.

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Відвідувачі зацікавились таким рішенням інженерів, а також відзначили ще й чималу увагу розробників до естетики представленої побутової техніки.

– Я у захваті. Стільки новітніх нюансів у використанні побутової техніки. Шкода, що наші мами і бабусі в молодості не мали таких зручностей. А про смаколики минулого мені зокрема нагадала така гарна деталь, як чавунний гриль у новітній плиті. Якесь продовження давніх традицій, – говорить відвідувачка локації KAISER в Україні виставки побутової техніки Вікторія.

Цьогорічна виставка вразила відвідувачів не лише масштабом, а й новинками, до яких можна буде доторкнутись та випробувати.

До слова, Факти ICTV розповідали про світові новинки аграрної техніки.

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