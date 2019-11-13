Наварили 200 млн грн на парку. Як використовують державні кошти на Донбасі

Донбас може стати чорною дірою, де зникатимуть гроші держави та інвесторів. Про таку вірогідність постійно розповідають активісти, які вивчають реальні витрати регіону. У мережі центру громадського контролю Дій у Краматорську наводять дані, за якими лише на реконструкції Саду Бернацького місцеві чиновники могли наварити 200 млн грн.

Та представники влади усі звинувачення відкидають і переконують, що усі закупівлі вже кілька років проходять лише через систему Прозорро. Новий уряд, як і усі попередники, обіцяє розібратися у ситуації.

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В екологічному департаменті запевняють, що суми на парк були значно скромніші, а на виділенні гроші довели до ладу ще й гирла місцевих річок.

Гроші на захист довкілля дають підприємства, які серйозно забруднюють атмосферу, як наприклад, Авдіївський КХЗ та Інкор і Ко.

Вони переказали в екофонд 286 млн грн. Їх використовують згідно із інструкцією Кабміну за п’ятьма напрямками: відходи, наукова діяльність, озеленення, моніторинг води та повітря. На екологічні гроші закупили спеціальні лабораторії.

На закупівлю спеціальної установки пішли десятки мільйонів гривень, але обладнання виявилось непридатне для використанням. В уряді розповіли, що зараз проблему екологічних витрат розбиратиме спеціальна робоча група.

Нагадаємо, в ОБСЄ запевняють, що Донбас плані екології найбільш небезпечний регіон з усіх, які охоплені війною.

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