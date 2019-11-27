Навчання на Кіпрі: чим країна приваблює іноземних студентів

Багато молодих людей за знаннями їдуть на Кіпр. Виявляється, місцеві методики дуже популярні у світі, а ще доступна вартість навчання, весела студентська атмосфера, затишний побут.

Більшість зі студентів повертається до дому після отримання диплому, але і з якісними знаннями.

На Кіпрі розташований один з найпрестижніших університетів всього Європейського Союзу.

Він державний і вражає масштабами. Перше що привертає увагу – це бібліотека. Проектував її французький архітектор – Жан Нувель. Площа читальної зали – 12 тис. квадратних метрів.

Масштабний заклад розвивався не лише за рахунок держави. Щойно країна стала членом Євросоюзу, більшість грошей кіпріотам дали Європарламентарі, але цей університет навчився збирати кошти по всьому світу.

Разом із західними інвестиціями, університети Кіпру почали залучати іноземних студентів. Для цього запровадили викладання англійською мовою для більшості спеціальностей. Це привертає міжнародних учнів, а відтак і капітал. Тому серед студентів і британці, німці, африканці. Але у закладі переконують, головне не гроші, а мультикультурність університету.

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Але рано чи пізно, іноземний студент здобуде порцію знань і залишить заклад та острів. А от свою молодь Кіпру поки вдається утримувати від еміграції до Великої Британії чи США. Їм одразу пропонують вигідне працевлаштування.

Свою систему вищої освіти Кіпр продумав до дрібниць, щоб комфортно було і кіпріоту, й іноземцю. Освітні програми затверджують спеціальні місцеві інституції та незаангажовані міжнародні комісії. Навчальні заклади навчилися шукати підтримки на Заході, а тутешні дипломи визнають на міжнародному рівні.

До слова, нині туристична галузь у світі так стрімко розвивається, що за останніми даними, кожен п’ятий житель планети, подорожував різними країнами.

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