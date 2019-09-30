Навчання та консультації юристів. Як працює Фундація для українців Зустріч у Кракові

Часто українці в Європі добровільно беруть на себе функції представників України за кордоном. Не тому, що так треба, а тому, що це поклик душі й інакше вони собі не уявляють. Одна із засновниць фундації для українців у Кракові, Олександра Запольська вже понад 25 років живе за межами батьківщини, тому як ніхто інший знає, як підтримати і чим допомогти.

Роман згадує свій приїзд 9 років тому з Виноградова, коли не мав до кого звернутися по допомогу. Тому зараз із радістю волонтерить у фундації для українців.

А почалося все з подій на Майдані в 2014 році, коли ініціативні хаотичні групи українців збиралися на різні акції підтримки і зрозуміли, що потрібна інституція, яка буде співпрацювати з державними органами у Кракові і захищатиме інтереси наших співвітчизників.

Сьогодні Зустріч – це інформаційно-правова підтримка, освітня адаптація та збереження нашої самоідентифікації. Тут кожен охочий може отримати консультації щодо правил працевлаштування, податків, медичного та соціального забезпечення. Торік провели дослідження у школах, і виявилося, що у Кракові 3,5 тис. учнів з України. Польські школи не готові до такої кількості іноземців.

Дивіться: Легальна робота в Ізраїлі: де складати іспит та які документи потрібні

Зустріч виступила з ініціативою запровадження в школах Кракова міжкультурних асистентів, щоб допомогти дітям, а особливо підліткам, які самі проживають у гуртожитках, адаптуватися у навчальних закладах.

Українців у Кракові вже 90 тис. Вони хочуть не лише інтегруватися у нове середовище, а й зберегти свою українськість та захистити власні інтереси. Утримання такої організації залишається проблемою, тому засновники беруть участь у різних конкурсах на дофінансуванні проектів, шукають спонсорів і деякі заняття проводять за символічну ціну, щоб заплатити за приміщення і не втратити цього маленького українського дому у Кракові.

До слова, Чехія змінила правила видавання робочих карт українцям.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.