Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі у Росії знайдено близько 400 місць, де перебувають викрадені українські діти.

У РФ знайдено 400 місць, де перебувають викрадені українські діти

– Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали. Це про те, як їх знайти. І це складна робота. І дуже важлива, – додав він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що важливо залучити якомога більше лідерів і відомих людей, щоб повернути українських дітей, яких викрала РФ.

– Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей – не тільки президентів і прем’єр-міністрів. Я справді вважаю, що зустріч перших леді США та України була важливою. Ми дуже вдячні за те, що Меланія допомогла повернути деяких дітей додому, в Україну, – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що наразі Україна працює над питанням повернення викрадених дітей з Катаром, Ватиканом, також є ще деякі інші країни, які намагаються допомогти.

– Ми повернули понад 1 600 дітей. А за нашими оцінками, їх там тисячі. Це правда – близько 19,5 тисяч викрадених дітей у Росії. Ми маємо зосередитися на тому, як їх знайти. Це дуже складно. Ми працюємо з різними розвідками, – додав він.

Глава держави зазначив, що у розмові із сенаторами США обговорили всі ці теми: поле бою, заморожені російські активи та питання викрадених українських дітей.

