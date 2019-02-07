У Дніпрі фура з пивом потрапила у ДТП. Територію охороняє поліція

Пивні ріки у Дніпрі. Величезна фура зіштовхнулась з двома легковиками та маршруткою і перевернулася.

І все пиво, яке везла вантажівка, полилося вулицею. За попередньою інформацією, у водія фури на спуску відмовили гальма.

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Поки ліквідовували наслідки аварії – територію охороняли поліцейські аби залишки вантажу часом не зникли.

Під час зіткнення постраждала  жінка-пасажирка маршрутки – її госпіталізували.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що зірка серіалу Друзі Девід Швіммер “вкрав” ящик з пивом.

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