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Факти / Україна / Суспільство

На Київщині запрацювали 13 ринків, без порушень не обійшлося

У Київській області з 30 квітня почали відкривати агропромислові ринки. Станом на 2 травня у регіоні працюють 13 з 74 ринків.

– Вони можуть відновити роботу за умови дотримання норм, встановлених головним санітарним лікарем. Представники Держпродспоживслужби контролюватимуть дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог. У разі порушень – штрафуватимуть, – зазначили у прес-службі Київської ОДА.

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В області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі – 4, по 1 в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерківському та Миронівському, у м. Гостомель, м. Буча – по одному та два ринки у м. Біла Церква.

За перші дні роботи ринків були виявлені два правопорушення, які одразу були усунуті.

Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що в Україні запрацюють 872 продовольчі ринки, однак на кожному з них буде по двоє інспекторів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для контролю дотримання санітарних норм.

Джерело: Київська ОДА

Фото: УНІАН

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