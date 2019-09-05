Нове покоління паркетника Nissan Juke: ціна і характеристики
Nissan представив нове покоління свого паркетника Juke.
Популярний кросовер зберіг риси попередника – силует кузова та дворівневі передні фари. За рахунок збільшення колісної бази зросли габарити, а салон став просторішим.
Приборна панель має мультимедійний екран на 8 дюймів, серед допоміжних функцій: адаптивний круїз-контроль та розпізнавання пішоходів.
Поки що в лінійці двигунів лише бензиновий 1-літровий турбомотор на 117 коней і виключно передній привід.
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Продаж нового Nissan Juke у Європі стартує в листопаді. Орієнтовна ціна від $22 тис.
До слова, Hyundai представила третє покоління свого хетчбека – i10.
2019-09-05Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.