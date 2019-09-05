Нове покоління паркетника Nissan Juke: ціна і характеристики

Nissan представив нове покоління свого паркетника Juke.

Популярний кросовер зберіг риси попередника – силует кузова та дворівневі передні фари. За рахунок збільшення колісної бази зросли габарити, а салон став просторішим.

Приборна панель має мультимедійний екран на 8 дюймів, серед допоміжних функцій: адаптивний круїз-контроль та розпізнавання пішоходів.

Поки що в лінійці двигунів лише бензиновий 1-літровий турбомотор на 117 коней і виключно передній привід.

Дивіться: Новий універсал RS6 Avant від Audi: ціна і характеристики

Продаж нового Nissan Juke у Європі стартує в листопаді. Орієнтовна ціна від $22 тис.

До слова, Hyundai представила третє покоління свого хетчбека – i10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.