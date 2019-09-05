Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Авто

Нове покоління паркетника Nissan Juke: ціна і характеристики

Nissan представив нове покоління свого паркетника Juke.

Популярний кросовер зберіг риси попередника – силует кузова та дворівневі передні фари. За рахунок збільшення колісної бази зросли габарити, а салон став просторішим.

Приборна панель має мультимедійний екран на 8 дюймів, серед допоміжних функцій: адаптивний круїз-контроль та розпізнавання пішоходів.

Поки що в лінійці двигунів лише бензиновий 1-літровий турбомотор на 117 коней і виключно передній привід.

ДивітьсяНовий універсал RS6 Avant від Audi: ціна і характеристики

Продаж нового Nissan Juke у Європі стартує в листопаді. Орієнтовна ціна від $22 тис.

До слова, Hyundai представила третє покоління свого хетчбека – i10.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Hyundai представила оновлений хетчбек i10 – характеристики
Nissan показав на відео новий кросовер Juke
Автоцивілка найбільше подорожчає для власників євроблях – експерт
Електрокросовер Ford Territory: ціна та характеристики
Розігнався до 140 км/год! У Німеччині 8-річний хлопчик викрав батьківський Volkswagen
Новий універсал RS6 Avant від Audi: ціна і характеристики
Автомобіль для новачка: як обрати, де шукати і як не дати себе обдурити
Найдешевший кросовер Renault Triber: ціна та характеристики

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка