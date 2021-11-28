З-під завалів житлового будинку в місті Нова Одеса (Миколаївська область) дістали тіло другої жертви. Пошуково-рятувальні роботи наразі тривають.

Оновлену інформацію станом на ранок неділі, 28 листопада, оприлюднили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Як відомо, напередодні зранку, приблизно о 9:20 у Новій Одесі прогримів вибух у п’ятиповерхівці. За попередніми даними вибухнув побутовий газ на п’ятому поверсі.

Унаслідок цього було зруйновано чотири квартири на 4-му та 5-му поверхах.

Станом на 16:46 суботи, 27 листопада, рятувальники демонтували частину конструкцій, під якими виявили тіло жінки з квартири на четвертому поверсі.

О 23:25 з-під завалів дістали тіло другої жертви. За даними Суспільного, це також жінка, 1964 року народження. Медичні працівники констатували її смерть.

Станом на зараз відомо про двох загиблих та трьох постраждалих. Одну людину госпіталізували з перелом передпліччя. Інші двоє постраждалих перебували в шоковому стані, проте після обстеження відмовилися від госпіталізації.

Загалом із поруйнованого будинку евакуювали 54 людини.

Зараз проводяться роботи із пошуку ще однієї заблокованої людини.

– Підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки продовжуються роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуки можливої заблокованої особи, – йдеться в повідомленні.

Рятувальні роботи проходять безперервно та позмінно. До них залучені понад 50 одиниць техніки та 232 особи (працівники ДСНС, Національної поліції, Нацгвардії, Червоного Хреста тощо).

На місці інциденту розгорнуто намети ДСНС (пункти обігріву та відпочинку для рятувальників, а також штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (де людей забезпечують харчуванням).

Правоохоронці стежать, щоб на місці вибуху не було мародерства.

Вибух на Миколаївщині: з-під завалів будинку витягнули тіло другої жертви, пошуки тривають / 10 фотографий

Тим часом за фактом вибуху в Новій Одесі вже відкрито кримінальне провадження. Трагічний інцидент кваліфікували за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки, що спричинило загибель людей).

Джерело: ДСНС, Суспільне, МВС України