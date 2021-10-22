Нові правила перевезень: поки перевізники страйкують, ростуть нелегальні маршрути

У Києві страйкують перевізники через нові правила перевірки пасажирів на Covid. Майже половина водіїв автобусів відмовилися виконувати міжрегіональні рейси, повідомили, зокрема, у компанії Укрпас. Мовляв, перевізники не розуміють правил і бояться штрафів. Поліція з 8:00 перевіряє автобуси. Поки порушників не виявили.

— За всі порушення, що виявляються, несе відповідальність перевізник. Тому їх притягаємо до відповідальності, – каже капітан поліції Владислав Чернишенко.

Сьогодні скасували 64 рейси. Керівництво центрального вокзалу не приховує обурення. Нещодавно на реконструкцію витратили понад 100 млн грн, а тепер нові правила знищують легальну сферу пасажирських перевезень.

— Люди все одно поїдуть. Сірий та нелегальний ринок зараз аплодують Кабміну за ухвалення рішень. Ми вже бачимо, що поїхало багато маршруток, що не мають документів, – каже керівник компанії Укрпас Максим Скляренко.

Пасажири новим правилам теж не раді. Працівники автовокзалу закликають поліцію боротися з нелегалами. Поодинокі автобуси без упізнавальних знаків та табличок стоять на парковці поруч. Вони швидко набиваються пасажирами та рушають.

Експрес тест можна зробити прямо Автовокзалі, коштує 401 грн. Охочих багато – за вчора було понад 400 клієнтів.

Рейди з перевірки і в регіонах. У Дніпрі та області вже виявили 200 порушень. Наявність документів у пасажирів поліцейські перевіряють за допомогою планшету. Спеціальна програма сканує QR-коди на достовірність документів.

За порушення відповідає перевізник – штраф чималий від 34 до 170 тис. грн.

За минулу добу поліцейські провели 2 тис. перевірок автобусів та маршруток міжобласного сполучення. Склали десять адмінпротоколів. Найбільше порушників виявили у Чернівецькій, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почали діяти із 21 жовтня, не стосуються неповнолітніх пасажирів.

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