Нові правила поїздок: як реагують пасажири на нововведення у Харкові та Львові

Відсьогодні в Україні почали діяти нові правила міжобласних поїздок. Вони стосуються автобусів, літаків та потягів.

Для поїздок між областями водії та пасажири повинні мати один із документів – сертифікат про щеплення паперовий чи в Дії або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген — дійсний 72 години. Нові правила не поширюються на громадський транспорт у місті та у межах області.

Ситуація у Харкові

Із центрального автовокзалу у Харкові щодня відправляється близько півтори сотні автобусів, рейси щодня перевозять понад 1 тис. пасажирів.

О шостій ранку з вокзалу відправлявся автобус до Чехії, майже у всіх пасажирів були сертифікати про вакцинацію або тести на Covid, але одного чоловіка, який хотів доїхати до Полтаву, в автобус не пустили.

Пасажирка Наталія Безпалова вважає, що якщо люди не хочуть робити щеплення заради здоров’я, то можливо їх наштовхне на це необхідність нинішніх обставин.

— Якщо люди не вважають за потрібне вакцинуватися заради здоров’я, то зроблять це хоча б для переїздів, – каже жінка.

Окрім пасажирів наявність вакцинації має бути і у водія. Самі водії автобусів перевіряють документи, адже відповідальність за порушення правил несе перевізник.

Лікар-анестезіолог та завідувач кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти Володимир Корсунов вважає, що такі обмежувальні заходи краще ніж нічого, але вони вже не допоможуть зупинити хвилю, червона зона потрібна була “ще на вчора”, як і обмеження, які треба було запроваджувати для невакцинованих.

— Раніше треба було запроваджувати якісь заходи, щоб побудити людей робити щеплення і тут же не лише пересування: в торговий центр чи до ресторану не зайдеш поки не покажеш сертифікат, – каже він.

У Харкові наразі переповнені лікарні, пацієнтам відмовляють в госпіталізації, є медзаклади, де закінчилися антибіотики. І це, за словами лікарів, ще далеко не пік хвилі.

Ситуація у Львові

У Львові сьогодні вранці пасажирів було не надто багато. Інтерсіті Львів – Київ був завантажений лише на 15-20%. Напередодні чимало людей, знаючи про такі обмеження, скасували свої поїздки. Та наразі люди ставляться до епідобмежень з розумінням.

У Львові ПЛР-тест безпосередньо можна здати на території залізничного вокзалу. Сьогодні охочих від ночі було приблизно 30. Наявність усіх документів перед посадкою в потяг перевіряють провідники.

— Поки жодних нестандартних ситуацій не було. Всі ставляться з розумінням, всі наперед знали і купували квитки, знаючи, що будуть перевірки, – розповів старший стюард Дмитро Черевко.

Поки кажуть провідники, їм не видали спецобладнання, аби перевірити дійсність Covid-сертифікатів.

Також відсьогодні в приміщенні медпункту головного залізничного вокзалу запрацює пункт вакцинації. з 10.00 до 18.30 щодня. Можна приходити і за попереднім записом і живою чергою.

В Укрзалізниці також попереджають, що документи перевірятимуть не лише при посадці, а й під час руху. А порушників зніматимуть з потяга та передаватимуть поліції.

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