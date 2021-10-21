21 жовтня, у перший день дії нових правил пасажирських перевезень на час карантину, увесь залізничний транспорт працюватиме згідно з графіком.

Змін зазнають лише правила перевірки документів, повідомив у коментарі Фактам ICTV керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

– Хочемо всіх заспокоїти: 21 жовтня не буде кінця світу. Навіть не буде кінця залізничного світу. Усі пасажири зможуть сісти в транспорт. Важливо лише дотримуватись правил, – говорить Олександр Перцовський.

Особливості перевірки документів

Із цього дня, крім квитка та паспорту, перевірятимуть ще й документи на підтвердження безпечної подорожі.

Пасажири мають надати:

сертифікат вакцинації проти коронавірусу (для жовтої та червоної зони достатньо однієї дози вакцини)

або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на антиген (якщо людина невакцинована).

Ці вимоги поширюються лише на повнолітніх. Діти до 18 років можуть подорожувати без жодних обмежень.

Задля спрощення процедури перевірки співробітники Укрзалізниці прийматимуть документи і в паперовому (достатньо копії), і в електронному вигляді (у додатку Дія).

Зміни в технології посадки на поїзди Інтерсіті

На час дії нових правил пасажирських перевезень Укрзалізниця змінить технологію посадки на потяги Інтерсіті.

Раніше квиток та паспорт пасажирів перевіряли в салоні поїзду. Із 21 жовтня проїзні документи люди надаватимуть так само вже після посадки.

Але додаткові документи перевірятимуть біля вагону.

Задля уникнення скупчень до перевірки залучать співробітників, які працюють у касах та на вокзалах.

Заходи для нещеплених пасажирів

Для зручності пасажирів, які не мають щеплення проти коронавірусу, із 21 жовтня у приміщеннях найбільших вокзалів країни розгорнуть центри експрес-тестування.

Таким чином пасажир, який не має щеплення, може отримати необхідний документ для подорожі просто на вокзалі. Однак важливо приїхати завчасно, щоб встигнути пройти тестування.

Поступово такі центри експрес-тестування будуть розгорнуті в приміщеннях всіх вокзалів країни.

Крім того, Укрзалізниця веде перемовини із МОЗ про облаштування на вокзалах центрів вакцинації.

Дії співробітників у випадку конфліктних ситуацій

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський запевняє: конфліктні ситуації, якщо такі ставатимуться, не вплинуть на рух поїздів.

– Найперше для Укрзалізниці – це безпека руху. Якщо всі потяги стануть, поки люди з’ясовуватимуть нові правила, ми зупинимо країну, а цього не можна допустити, – зазначає Олександр Перцовський.

Через це працівники перевізника викликатимуть на місце події поліцію.

– Якщо людина все ж зайде до вагону, звичайно, її силоміць виштовхувати не будуть. Однак для неї наставатиме адміністративна відповідальність через невиконання вимог співробітників транспорту. Останні звернуться до правоохоронців, які вживатимуть необхідні заходи на наступній станції, – пояснює представник Укрзалізниці.

Принагідно Олександр Перцовський просить українців не робити “крайніми” провідників чи начальників поїздів:

– Усі вони – на службі та виконують ухвалені урядом рішення.

Із 21 жовтня нові правила пасажирських перевезень діятимуть тільки для автомобільного транспорту на автобусних маршрутах, авіаційного та залізничного транспорту міжобласного сполучення.

Правила не застосовуватимуть до міських та внутрішньообласних перевезень.