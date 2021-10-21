Новые правила поездок: как реагируют пассажиры на нововведение в Харькове и Львове

С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые правила межобластных поездок. Они касаются автобусов, самолетов и поездов.

Для поездок между областями водители и пассажиры должны иметь один из документов — сертификат о вакцинации бумажный или в Дії или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген — действующий 72 часа. Новые правила не распространяются на общественный транспорт в городе и в пределах области.

Ситуация в Харькове

Из центрального автовокзала в Харькове ежедневно отправляется около полутора сотен автобусов, рейсы ежедневно перевозят более 1 тыс. пассажиров.

В шесть утра с вокзала отправлялся автобус в Чехию, почти у всех пассажиров были сертификаты о вакцинации или тесты на Covid, но мужчину, который хотел поехать в Полтаву, в автобус не пустили.

Пассажирка Наталья Беспалова считает, что если люди не хотят делать прививки ради здоровья, то возможно их натолкнет на это необходимость нынешних обстоятельствах.

— Если люди не считают нужным вакцинироваться ради здоровья, то сделают это хотя бы для переездов, — говорит женщина.

Кроме пассажиров наличие вакцинации должно быть и у водителя. Сами водители автобусов проверяют документы, ведь ответственность за нарушение правил несет перевозчик.

Врач-анестезиолог и заведующий кафедрой Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов считает, что такие ограничительные меры лучше чем ничего, но они уже не помогут остановить волну, красная зона нужна была “еще на вчера”, как и ограничения, которые надо было вводить для невакцинированных.

— Раньше надо было вводить какие-то меры, чтобы побудить людей делать прививки и тут же не только передвижения: в торговый центр или в ресторан не зайдешь пока не покажешь сертификат, — говорит он.

В Харькове пока переполнены больницы, пациентам отказывают в госпитализации, есть медучреждения, где закончились антибиотики. И это, по словам врачей, еще далеко не пик волны.

Ситуация во Львове

Во Львове утром пассажиров было не слишком много. Интерсити Львов — Киев был загружен только на 15-20%. Накануне многие, зная о таких ограничениях, отменили свои поездки. Но пока люди относятся к ограничениям с пониманием.

Во Львове ПЦР-тест непосредственно можно сдать на территории железнодорожного вокзала. Сегодня желающих с ночи было примерно 30. Наличие всех документов перед посадкой в ​​поезд проверяют проводники.

— Пока никаких нестандартных ситуаций не было. Все относятся с пониманием, все заранее знали и покупали билеты, зная, что будут проверки, — рассказал старший стюард Дмитрий Черевко.

Пока говорят проводники, им не выдали спецоборудования, чтобы проверить подлинность Covid сертификатов.

Также с сегодняшнего дня в помещении медпункта главного железнодорожного вокзала заработает пункт вакцинации. с 10.00 до 18.30 ежедневно. Можно приходить и по предварительной записи и живой очереди.

В Укрзализныце также предупреждают, что документы будут проверять не только при посадке, но и во время движения. А нарушителей будут снимать с поезда и передавать полиции.

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