Обстріли не стихають: що відбувається на Донбасі та як військові коментують стягування військ РФ

На Донбасі російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції українських воїнів, не побоюючись очей ОБСЄ.

Військовослужбовці не виключають, що напруження пов’язано з накопиченням російських військ на кордоні України.

Російським найманцям зараз активно підвозять боєприпаси. Зокрема, 19 колон вантажівок та 8 вагонів із озброєнням Росія доставила на тимчасово окуповані території Донбасу протягом жовтня. У вантажі – ручні гранатомети, протипіхотні міни, переносні зенітно-ракетні комплекси.

Росія також почала підвищувати бойову готовність військ на території ОРДЛО. За добу ОБСЄ зафіксувала в Донецькій і Луганській областях 748 порушень режиму припинення вогню. Найбільше – на Донецькому напрямку (біля Широкиного, Світлодарська, Горлівки та Ясинуватої).

Тим часом українським військовим, окрім автоматів, тепер доводиться “озброюватися” і сокирами – щоб нарубати дрова, адже на вулиці вже холодно, а вночі температура падає до мінусових показників.

28-річний Вадим, який несе службу в Луганській області, розповів, що пішов на фронт у 2014 році, одразу після харківського Майдану. На початку війни під Вуглегірськом, ще 21-річним він отримав одразу три поранення. Тоді Вадим служив розвідником.

– Отримав поранення спочатку в руку на позиціях, коли вів вогонь. А потім уже на відході з міста, біля вокзалу накрили ще мінометом, – розповів військовослужбовець.

Та, попри поранення, він повернувся на передову після трьох років реабілітації, і зброю зараз тримає пораненою правою рукою. Вадим пояснив: вирішив повернутися, оскільки війна ще не завершилася.

Розповів він і про ситуацію на фронті.

– Підходять групи на 200 м і починають провокацію. Може, це теж групи снайперів, виманюють, щоб ти десь вийшов, у відповідь вогонь дати, і щоб вже тебе знищити, – зазначив воїн.

На спостережному посту Вадим несе службу вдвох із львів’янином Віталієм, для якого це перша ротація на Донбас. Війну хлопець уперше побачив чотири місяці тому. І у перший же день потрапив під обстріл.

Освіта теплотехніка Віталієві на Донбасі не надто допомагає: з обігріву – лише грубки, які іноді доводиться не розтоплювати, щоб ворог не відстежував позицію.

На Луганщині бійці кажуть про загострення ситуації й багато говорять про стягування військ на кордоні з Росією. Оскільки щойно автівки Спільного центру з контролю й координації від’їдуть від їхніх позицій – окупанти почнуть стріляти.

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