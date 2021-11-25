Обстрелы не стихают: что происходит на Донбассе и как военные комментируют стягивание войск РФ

На Донбассе российско-оккупационные войска обстреливают позиции украинских воинов, не боясь глаз ОБСЕ.

Военнослужащие не исключают, что напряжение связано с накоплением российских войск на границе Украины.

Российским наемникам сейчас активно подвозят боеприпасы. В частности, 19 колонн грузовиков и 8 вагонов с вооружением Россия доставила на временно оккупированные территории Донбасса в течение октября. В грузе – ручные гранатометы, противопехотные мины, переносные зенитно-ракетные комплексы.

Россия также начала повышать боевую готовность войск на территории ОРДЛО. За сутки ОБСЕ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 748 нарушений режима прекращения огня. Больше всего – на Донецком направлении (возле Широкино, Светлодарска, Горловки и Ясиноватой).

Тем временем, украинским военным, кроме автоматов, теперь приходится “вооружаться” и топорами – чтобы нарубить дров, ведь на улице уже холодно, а ночью температура падает до минусовых показателей.

28-летний Вадим, который несет службу в Луганской области, рассказал, что ушел на фронт в 2014 году сразу после харьковского Майдана. В начале войны под Углегорском, еще 21-летним, он получил сразу три ранения. Тогда Вадим служил разведчиком.

– Получил ранение сначала в руку на позициях, когда вел огонь. А потом уже на выходе из города, у вокзала накрыли еще минометом, – рассказал военнослужащий.

Но, несмотря на ранения, он вернулся на передовую после трех лет реабилитации, и оружие сейчас держит раненой правой рукой. Вадим объяснил: решил вернуться, потому что война еще не завершилась.

Рассказал он и о ситуации на фронте.

– Подходят группы на 200 м и начинают провокацию. Может, это тоже группы снайперов, выманивают, чтобы ты где-то вышел, ответный огонь дать, и чтобы уже тебя уничтожить, — отметил воин.

На наблюдательном посту Вадим несет службу вдвоем с львовянином Виталием, для которого это первая ротация на Донбасс. Войну он впервые увидел четыре месяца тому назад. И в первый же день попал под обстрел.

Образование теплотехника Виталию на Донбассе не очень помогает: из обогрева – только печки, которые иногда приходится не растапливать, чтобы враг не отслеживал позицию.

В Луганской области бойцы говорят об обострении ситуации и много говорят о стягивании войск на границе с Россией. Поскольку как только машины Совместного центра по контролю и координации уедут от их позиций – оккупанты начнут стрелять.

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