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Факти / Відео / Україна

Обстріли та нагороди: як пройшов День піхоти на передовій

За 5 травня на Донбасі російські окупанти 15 разів атакували позиції Збройних сил України. Один український захисник поранений, ще один дістав бойову травму. Найгарячішим на фронті залишається Луганський напрямок, де бойовики на припиняють артилерійські атаки. Одна ворожа міна навіть перебила дротовий зв’язок між позиціями.

До Дня піхоти українським захисникам вручили нагороди, хоча армійці на передовій хизуватися ними не люблять. Після поодиноких нічних розривів, найзапекліший час доби на цій ділянці фронту на світанку. Бойовики користуються тим, що при сході сонця менше видно їхні вогневі точки. Та це не зупиняє українських армійців відрізати ворожий вогонь. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, Україна посіла 27 місце із 138 країн світу у рейтингу найсильніших військових держав світу Global Firepower. Серед європейських країн Україні дісталося дев’яте місце.

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