Одеса, Харків та Київ. Історії трьох успішних українських бізнесменів

Вони хотіли аби їхні клієнти посміхалися. Це стало головною мотивацією, і в результаті запорукою успішного бізнесу. Три історії молодих підприємців, які у своїй справі поставили на гумор і не помилилися.

За даними Укрстату, минулого року кількість працюючих підприємств в країні збільшилася майже на 27 тис., або на 4%. Звісно, це означає, що економіка розвивається. Однак, для самих бізнесменів росте конкуренція. Значить, потрібно шукати нові ідеї. Наші кореспонденти познайомились з трьома бізнесменами, які зробили ставку на гумор.

Обрати нішу, додати бюджет, приправити стратегією. Це – мінімальний набір інгредієнтів для створення власного бізнесу. Про це скаже вам будь-який підприємець. А що, якщо додати дрібку гумору? Так зробили герої нашого сюжету – і не прогадали!

Наша перша історія починається з Одеси. Адже саме тутешній гумор зробив знаменитими футболки з пародіями на всесвітньо відомі бренди. Gucci вони перетворили на Гусі, Moschino на Маліно, Ray-Ban на Рейгана. Стартовий капітал складав лише 200 доларів. Тепер хлопці звільнились з попередніх робіт і встигли відкрити магазини у трьох містах України.

Втім, популяризували ці речі не зірки, а користувачі соцмереж. Футболка коштує майже 700 гривень, худі – майже 1000. Тепер бренд розрісся і до курток та мобільних аксесуарів.

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Аби показати наступний бізнес, ми вирушаємо до Харкова. Неповторні підплавлені склянки. Двох однакових немає. Вартість однієї – до двохсот гривень. Автори ідеї зізнаються, що усмішка була чи не головною мотивацією.

Цікава й технологія виробництва. Прозорі стакани відправляють у піч. Там вони й стають підплавленими. Фарбують склянки у вакуумному обладнанні. Технологія складна. Задіяна навіть штучна блискавка.

Хтось називає корейського лідера Кім Чен Іна суворим диктатором, який час від часу випробовує ядерну зброю.

Проте засновник ресторану на київському Подолі Ілля Богданов, коли відкривав тут паназійський ресторан, просто шукав упізнаване корейське обличчя.

Тут все нагадує Азію. Мурал за мотивами найпопулярніших азійських фільмів, постери та навіть їжа.

Кажуть, успіх – завжди на боці мрійників. І людей з чудовим почуттям гумору. Цю тезу доводять своєю справою ці успішні бізнесмени.

Нагадаємо, Факти ICTV раніше писали як змінити професію і відкрити бізнес.

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