Одномісний електрокар One від шведського стартапу Unity: ціна та характеристики
Шведський стартап Unity представив серійну версію свого одномісного електрокара One.
Базова версія авто отримала акумулятор із запасом ходу на 150 кілометрів, час для зарядження лише 9 хвилин. За додаткову плату його можна змінити на удвічі об’ємнішу батарею.
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Крім того, випустять потужнішу задньопривідну версію One із прискоренням до 50 кілометрів на годину за 4 секунди.
Продаж Unity One розпочнеться навесні наступного року. Ціна одномісного електрокара від $20 тис.
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2019-10-17
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