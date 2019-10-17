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Одномісний електрокар One від шведського стартапу Unity: ціна та характеристики

Шведський стартап Unity представив серійну версію свого одномісного електрокара One.

Базова версія авто отримала акумулятор із запасом ходу на 150 кілометрів, час для зарядження лише 9 хвилин. За додаткову плату його можна змінити на удвічі об’ємнішу батарею.

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Крім того, випустять потужнішу задньопривідну версію One із прискоренням до 50 кілометрів на годину за 4 секунди.

Продаж Unity One розпочнеться навесні наступного року. Ціна одномісного електрокара від $20 тис.

До слова, Chevrolet офіційно представив спортивний кабріолет Corvette Stingray.

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