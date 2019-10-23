Одну ремонтували – іншу розбивали. Як латають дороги Миколаївщини

На Миколаївщині допоки ремонтували частину траси Дніпро-Миколаїв, машини зруйнували її іншу ділянку. Із 50 км дороги з обласного центру до Баштанки третина вже без асфальту. Ями тут глибиною метр, узбіччя знищені. Дорожники розпочали ремонт на найгірших ділянках, але на завершення робіт грошей не вистачить. З необхідних півмільярда гривень Укравтодор виділив тільки десяту частину.

Тепер майже 17 км вкриті величезними ямами, подекуди завглибшки метр. Асфальту немає, узбіччя зруйноване. Коли сухо об’їжджають полями, іншої дороги немає. Від траси на Кропивницький також залишився тільки напрямок.

Уздовж траси з десяток сіл. Швидка поки приїжджає, але частину рейсових автобусів до Миколаєва скасували, – нарікають селяни.

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Цього року служба автодоріг планує відремонтувати 27 км найгірших ділянок. Дорожники вирівняли основу на двох кілометрах і поклали шар асфальтобетону ще на півтора кілометрах. Обіцяють, буде міцно.

Для завершення ремонту треба майже пів млрд грн. Укравтодор виділив десяту частину суми.

Замовник робіт Служба автодоріг сподівається, що до кінця року грошей вистачить перекрити асфальтом чи засипати щебенем хоча б найбільші ями.

Загалом на ремонт державних доріг Миколаївщини наступного року потрібно понад 8 млрд грн, – підрахували в обласній адміністрації. Влада сподівається отримати з держбюджету гроші на завершення реконструкції бетонної траси на Кропивницький, у напрямку Дніпра, Києва та Одеси.

Факти ICTV раніше писали про те, де будують нові траси в Україні.

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