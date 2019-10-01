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Оновлений кросовер Renault Captur: ціна та характеристики

Французький Renault презентував оновлену модель свого кросовера Captur для європейського ринку.

Новинка має характерні світлодіодні дужки під головною оптикою, агресивніший бампер і комбінований двокольоровий дизайн.

Авто стало довшим на 10 см, а багажник просторішим на 81 літр. В інтер’єрі салону з’явився дисплей замість приладового щитка, обігрів керма, активний круїз-контроль та камери кругового огляду.

Під капотом на вибір: літровий турбодвигун на 100 кінських сил; один і трилітровий на 155 коней; та півтора літровий дизель на 115 сил.

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У Європі ціна нового Renault Captur стартує від €20 тис.

До слова, Nissan оновив свій великий позашляховик.

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