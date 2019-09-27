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Оновлений Nissan Patrol 6-го покоління: ціна та характеристики

Nissan оновив свій великий позашляховик. Успішну модель Patrol 6-го покоління випускають уже майже 10 років.

Рестайлінг суттєво зачепив зовнішність та салон. Перекроїли передню частину авто. У салоні покращили шумоізоляцію та змінили центральну консоль.

Технічна частина залишилася незмінна. На вибір 2 бензинові двигуни на 4 або 5 і 6 літра потужністю 275 та 400 коней.

Вартість авто стартує від $54 тис.

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До слова, американський кросовер Honda CR-V пережив черговий рестайлінг. Японці показали одразу дві модифікації 5 покоління.

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