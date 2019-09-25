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Рестайлінг Honda CR-V: дата продажу, ціна та характеристики

Американський кросовер Honda CR-V пережив черговий рестайлінг. Японці показали одразу дві модифікації 5 покоління.

Звичайну бензинову версію та гібрид.

Авто виглядає яскравіше та по-спортивному. Старий двигун на 2 і 4 літра замінили потужнішим на 190 коней 1,5-літровим турбо-мотором. У гібриді  2-літровий бензиновий та електричний двигуни видають 215 сил.

На малих швидкостях авто може їхати виключно на електротязі, а бензиновий двигун працює як генератор.

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У продажу новинка з жовтня. Ціна від $25 тис.

До слова, японський преміальний автобренд Infiniti презентував нову модель свого седана Q50.

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