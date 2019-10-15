У Миколаєві через борги під загрозою початок опалювального сезону

Облтеплоенерго, що обігріває дві третини міста, заборгувало за електроенергію і заробітну плату працівникам за три місяці.

Люди звільняються, а решта не встигає підготувати котельні. Місто обіцяло підприємству дотацію, але в бюджеті гроші не передбачило. Тепер чиновники екстрено шукають майже 30 млн грн.

Підприємство накопичило борги через збитковий тариф. 90 копійок з кожної гривні, що сумлінно сплачують люди за опалення, забирають газовики. Решта залишається на аварійні ремонти, заміну теплотрас, електроенергію, воду і заробітну плату. Цього не вистачає. А Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг сім років не підвищує підприємству тариф.

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На підприємстві сподіваються, що погода потішить сонечком ще хоча б два тижні і за цей час підготують котельні, а влада міста знайде гроші на погашення боргів.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися.

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