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Сльозогінний газ та барикади: турецько-грецький кордон штурмують сирійські біженці

Міграційний кошмар для Європи – турецько-грецький кордон штурмують тисячі сирійських біженців.

Щоб потрапити в омріяний ЄС, вони атакують і контрольно-перепускні пункти, і власне рубежі. Мігранти повірили Анкарі стосовно того, що двері в Європу відчинені.

Однак Греція, як і загалом Євросоюз, кордони не відкривали. Грецькі прикордонники будують барикади, натягують колючий дріт і застосовують сльозогінний газ, намагаючись втримати біженців.

Деталі – у сюжеті Марти Вишневської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США на Радбезі ООН закликали РФ негайно посадити військові літаки у Сирії.

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