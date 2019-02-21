Демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу у Києві розпочнеться з 15 березня.
Про це повідомляє видання Вечірній Київ з посиланням на достовірні джерела.
За їхніми даними, водіїв заздалегідь попередять, встановивши відповідні дорожні інформери з датою, з якої заборонено в’їжджати на шляхопровід, а також шляхи об’їзду.
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Шулявский міст повністю знесуть і відбудують заново приблизно за 17 місяців. Це передбачено першою чергою реконструкції. А під час другої – збудуть правоповоротні заїзди в районі заводу Більшовик.
Раніше КМДА планувала у січні цього року розпочати демонтаж основних конструкцій Шулявського моста. Вартість реконструкції оцінюють в 900 млн грн.
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