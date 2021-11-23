США можуть відправити в Україну додаткове озброєння через загрозу РФ – CNN

Адміністрація 46-го президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення військових радників та нового обладнання, включаючи зброю, в Україну, оскільки Росія нарощує сили біля кордону.

Видання CNN з посиланнями на джерела пише, що таким чином американські чиновники готують союзників до можливості нового російського вторгнення.

Обговорення пропонованого пакету летальної допомоги тривають, оскільки Україна почала публічно попереджати про те, що вторгнення може статися вже в січні. За словами джерел, пакет може включати нові протитанкові ракети Javelin та міномети. Системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, також розглядаються.

Міністерство оборони США наполягає на тому, щоб деяке обладнання, яке планувалося відправити в Афганістан, зокрема вертольоти Мі-17, натомість відправили в Україну.

Мі-17 – це російський гелікоптер, який спочатку купили США для передачі афганцям. Пентагон зараз міркує, що робити з ними після виведення США з Афганістану в серпні.

Водночас в адміністрації занепокоєні тим, що Росія може розцінити відправлення зброї та гелікоптерів як серйозну ескалацію. І хоча вони готові відправити в регіон військових радників, незрозуміло, чи поїде хтось у саму Україну, зазначають джерела.

Підполковник у відставці Седрік Лейтон сказав CNN, що протитанкові ракети Javelin “досить ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують проти України прямо зараз”. Але він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, є ризиком “подальшого посилення напруженості” з Москвою.

Наприкінці жовтня та на початку листопада низка західних ЗМІ опублікувала інформацію про стягування військ РФ до кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс відреагує в разі зміни ситуації на українсько-російському кордоні.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю американському виданню Military Times заявив, що станом на зараз Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.