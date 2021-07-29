П’яна за кермом: у Києві дружина митника влаштувала скандал через затримання

У Києві дружина митника влаштувала скандал через затримання у нетверезому стані за кермом.

З явними ознаками сп’яніння жінка сіла у своє авто просто на очах у поліцейських.

Її відразу затримали. Вона намагалась залякати патрульних своїм статусом, вимагала телефон, погрожувала зателефонувати чоловікові.

Потім жінка змінила тактику і почала взагалі заперечувати, що була за кермом. Мовляв, усе неправда, вона просто вигулювала собаку.

За даними ЗМІ, правопорушниця – претендентка на посаду Головного держінспектора у Державну прикордонну службу України. Вона одружена з одним зі столичних митників. Раніше її вже затримували за нетверезе водіння.

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