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П’ять заправок за два тижні. На Миколаївщині демонтують нелегальні АЗС

П’ять нелегальних заправок лише за два тижні демонтували податківці на Миколаївщині. Спочатку зробили контрольну закупку, а потім почали вимагати дозволи на роботу. Та ніяких ліцензій АЗС не мали.

До рішення суду АЗС розібрали, адвокат ділків намагався врятувати обладнання від вивезення.

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Але пальне, колонки і цистерни на військових машинах вивезли у таємне сховище, аби шахраї знову не почали його використовувати вже на іншому майданчику.

Жадібні ділки отримують на 1 л пального в середньому 6 грн прибутку, але податки не сплачують. Економлять вони й на якості, закуповуючи контрабандний бензин.

Миколаївські журналісти-розслідувачі задовго до податкової міліції викрили схему постачання дешевого пального. Один із шляхів контрабанди веде з відкритого моря до порту Очаків.

Рейди силовиків наробили шуму, тож деякі продавці пального оформили ліцензії. За попередніми даними ДФС, навколо обласного центру більше десяти нелегальних заправок. Податківці обіцяють розібрати усі.

Нагадаємо, перша АЗС самообслуговування запрацювала у Вінниці.

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