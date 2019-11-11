Падіння Берлінської стіни: як Німеччина позбулася радянської окупації

Берлінська стіна 28 років розділяла місто, країну та людей у Німеччині. Ввечері 9 листопада 1989-го влада НДР уперше оголосила про відкриття кордону із Західною Німеччиною. На історичних кадрах німці руйнують стіну біля Бранденбурських воріт, однак першим місцем, де зустрілися жителі східного та західного Берліна був один із семи пунктів пропуску – міст на вулиці Борнхольмер-штрасе.

Лише за одну годину після відкриття кордону через КПП без перевірок та документів пройшло майже 20 тис. людей.

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Наприкінці 80-х радянський режим захитався. Кордони з Австрією відкрила Угорщина, потім Чехія – це звільнило дорогу у ФРН для східних німців. Берлінський мур втратив сенс. Уже за кілька днів після відкриття кордону стіну почали руйнувати за допомогою спецтехніки. Перша дірка в стіні з’явилася на Потсдамер плац. А вже за рік Захід та Схід об’єдналися в єдину державу.

Берлінська стіна розділяла країну 28 років. Однак сьогодні, через три десятиліття після падіння муру, німцям вдалося збудувати одну з найуспішніших країн Європи.

Саме свобода та демократія – це те, що сьогодні об’єднує не лише Німеччину, а й Європу. Берлінською стіною Кремль відгороджувався від демократії посередині Європи. Тепер російське керівництво, використовуючи агресію та втручання, намагається збудувати нову стіну, але вже на лінії Україна – Білорусь – Балтія. Однак, прагнення народів до свободи ламають імперську політику Кремля і в Німеччині, і в Україні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що думають німці про падіння Берлінської стіни.

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