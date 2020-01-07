Пекельна хоругва або Різдво козацьке: фільм, який сподобається глядачам різного віку

На екранах кінотеатрів країни – новий фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке. Автор сценарію – відомий казкар і знавець козацької минувшини, автор книг і оповідок Сашко Лірник.

Захоплива, місцями дотепна, місцями драматична історія козаків, які з бешкетників стають справжніми чоловіками – об’єднує глядачів у залах.

Сашко Лірник каже, опрацював чимало архівів, аби написати цей твір. Тож козаки у фільмі знають інші мови.

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За сюжетом дідько намагається підкупити або ж зачарувати козака Семена. Але безуспішно. Кіно і дітей, і дорослих спонукає до роздумів, є й з чого посміятись.

Більше про новий фільм у сюжеті на каналі Фактів ICTV на YouTube.

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