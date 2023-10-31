Пекло для майбутніх водіїв: чому доводиться годинами стояти в чергах, щоб потрапити на іспит

Міністерство внутрішніх справ вирішило оптимізувати кількість сервісних центрів, які видають водійські права.

Наміри хороші: прозорість процесу, закупівля камер відеоспостереження. Однак оптимізація та добрі наміри обернулися для охочих навчитися кермувати справжнім пеклом.

Черги за талонами, черги на іспити, постійний моніторинг, щоб отримати талон. Все це викликає обурення у людей.

Записатись на іспит сьогодні можна у два способи – прийти по талон фізично в сервісний центр або ж взяти онлайн.

Запис через інтернет – справжній квест. Години моніторингу, а то й дні за екраном телефона чи комп’ютера. З системи викидає кожні 10 секунд. Хочеш талон – кидай усе і лови його.

– Деколи це перетворюється в таке виснажливе полювання. Одним із прохань до Головного сервісного центру є збільшення кількості приймаючих адміністраторів, що приймають, – зазначила Софія Ступко, засновниця спільноти Права без хабарів.

Саме адміністраторів, які приймають іспити, бракує. Тому й записатися складно, а потім кандидати годинами чекають іспиту, іноді не встигають у свій день. У Головному сервісному центрі МВС визнають проблему. І обіцяють розширити штат.

– Ми поступово збільшуємо кількість наших екзаменаторів, але треба певний час для того, щоб взяти на роботу екзаменатора, відібрати його, навчити і ввести в роботу. Поступово цей ажіотаж буде спадати після того, як ми збільшимо кількість екзаменаторів, – пояснив Микола Рудик, начальник Головного сервісного центру МВС.

Сервісний центр № 8042 у Києві взяв додатково трьох екзаменаторів, тепер приймає значно більше людей.

– Якщо два тижні тому нашим сервісним центром було згенеровано 80 талонів на день, станом на сьогодні згенеровано 140 талонів, тобто збільшено і кількість екзаментароів, і кількість талонів, – сказав Дмитро Стасенко, начальник теориторіального сервісного центру в № 8042 у Києві.

Охочих на посади мало, зарплата низька. Водночас і сам іспит коштує утричі дешевше за чашку кави – 13 гривень, а це обслуговування авто, пальне, зарплата інспекторів.

Тож нині працюють над збільшенням вартості послуги. І це теж має вплинути на кількість екзаменаторів та пропускну спроможність сервісних центрів.

– Якщо частина коштів з цієї вартості буде відходити у фонд на закупівлю нових авто, обслуговування належним чином наявних, думаю, що більшість людей будуть підтримувати ці зміни, – зазначила Софія Ступко, засновниця спільноти Права без хабарів.

Саму ж онлайн-систему IT-фахівці обіцяють вдосконалити. Взагалі реформу запустили заради більшої прозорості послуги, це дозволить обладнати всі компю’терні класи чотирма відеокамерами. А також закупити нові авто, які теж обладнані чотирма камерами в салоні.

– Це потрібно, щоб контролювати руки кандидата, контролювати руки нашого екзаменатора і унеможливити підрулювання, перетискання педалей, – пояснив Микола Рудик.

Це обіцяють з нового року в тих сервісних центрах, які вступили в реформу і прийматимуть іспити.

Тож сподіваємося, що черги не відіб’ють в людей принциповість щодо отримання водійських прав чесним шляхом. Адже завдяки скасуванню кількості спроб і відеофіксації це значно реальніше, ніж раніше.

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