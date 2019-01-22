Передову засипало снігом: їжу та боєприпаси везуть дорогою життя

Сьогодні на передовій був один обстріл – біля Мар’їнки ворог гатив з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один наш армієць зазнав поранення – це сержант служби цивільного захисту – Артем Меленчук. Бійцю надали медичну допомогу – і нині його життю нічого не загрожує. А  передову засипало снігом, пересуватись стало значно складніше.

Снігу підсипало в окопи і цієї ночі.

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Фронтові дороги засипало снігом, але їхати треба. На передовій побратими чекають провізію та боєприпаси.

– Це фактично дорога життя? Да. Продукти, людей, баню. Все возимо, – говорять бійці ООС.

Нагадаємо, зараз терористи використовують для нападів погоду. Часто атакують під прикриттям густих туманів.

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