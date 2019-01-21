Тристоронні газові переговори: чи вдасться Росії 2020-го нова газова криза

Сьогодні у Брюсселі відбулись важливі переговори між Україною, Росією та ЄС. Вирішується питання транзиту газу до Європи українською ГТС. Адже 31 грудня цього року спливає 10-річний контракт.

Нині ж Москва хоче продовжити існуючий варіант документу і не зважає на рішення Стокгольмського арбітражу про сплату Києву штрафу за невиконання попередніх угод на суму у 2.7 мільярда доларів.

Україна ж наполягає на створенні нового контракту, за яким Росія буде змушена спочатку віддати гроші, і тільки потім отримає транзит.

Ідеальний контракт для нас: має бути підписаний між українським новоствореним оператором ГТС і Газпромом. Росія виплачує гроші за рішенням арбітражів, використовує усі обсяги нашої газотранспортної системи, а не частково і за бажанням. Вітчизняні труби не залишаються порожніми і повністю задіяні. Європейська сторона, як посередник у цих перемовинах, не втрачає оптимізму. Брюссель переконаний, що Нафтогаз і Газпром домовляться. Адже, від цих рішень залежить, чи буде у теплі й сама Європа наступного року. Але умови наших партнерів залишаються незмінними – виплатити гроші Україні та прийняти правила нового контракту, за Європейськими законами.

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Брюссель, вкотре, спробував примирити Нафтогаз та Газпром. Поки що ці зустрічі не надто прогресують. Але вони плануються і надалі. На рівні міністрів хочуть зустрітися в травні. Тож, ймовірно, маленькими кроками Україна та Євросоюз повернуть перемовини у конструктивне русло, щоб наступного року уникнути газової кризи.

Як повідомлялося, в Нафтогазі спрогнозували, коли Газпром може припинити транзит газу через Україну.

Опубліковано Cічень, 21 в 21:50



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