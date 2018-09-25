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Переливання крові: як відбувається, правила і яка користь

Сьогодні рівно 200 років як британський акушер Джеймс Бландер вперше перелив кров від людини до людини. В Україні переливання стартували з 1943. Нині щороку проводять сотні тисяч таких процедур. Здають люди кров переважно родичам.

Масштабної кампанії про користь донорства у нас досі немає. Як немає і достатньої кількості центрів та сучасного обладнання.

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Лікарі кажуть – років 20 тому здавали кров за гроші, а нині – переважно заради благодійності. Втім, бажаючі можуть отримати майже 70 гривень за 350-450 мілілітрів крові, безоплатний обід або гроші на нього та довідку про вихідний.

Лікарі стверджують – донорство і справді корисне серцю, судинам, імунітету. Але – якщо немає протипоказань.

До слова, Факти ICTV розповідали, що донорами людських органів можуть стати вівці

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