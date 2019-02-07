Перешкоди для авто у дворах: чи законні шлагбауми, клумби та стовпчики

Перепони в кожному дворі – нині в Україні масово встановлюють шлагбауми, бетонні клумби та металеві стовпчики. Все заради того, щоб зупинити хаотичне паркування.

Але разом з тим – усе  це неабияк заважає екстреним службам – часто швидкі, пожежники чи поліція не можуть заїхати на місце інциденту. І як з’ясувалося – більшість таких перепон просто незаконні.

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У столичному департаменті благоустрою кажуть – аби їх встановити треба  мати право на користування землею і згоду місцевих жителів. До того ж за незаконне встановлення  шлагбаумів передбачений штраф – для фізичних осіб в розмірі від 340 до 1360 грн. Для  посадових осіб накладається штраф у розмірі і від 850 до 1700  грн.

Нині у Києві працює всього 7 демонтажних бригад. А незаконно встановлених шлагбаумів сотні. І насправді з ними ніхто не воює.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві візьмуться за впорядкування зсувонебезпечного Кловського схилу.

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