Перешкоди для авто у дворах: чи законні шлагбауми, клумби та стовпчики

Перепони в кожному дворі – нині в Україні масово встановлюють шлагбауми, бетонні клумби та металеві стовпчики. Все заради того, щоб зупинити хаотичне паркування.

Але разом з тим – усе це неабияк заважає екстреним службам – часто швидкі, пожежники чи поліція не можуть заїхати на місце інциденту. І як з’ясувалося – більшість таких перепон просто незаконні.

Читайте: Київ і ще три міста встановили ставки туристичного збору

У столичному департаменті благоустрою кажуть – аби їх встановити треба мати право на користування землею і згоду місцевих жителів. До того ж за незаконне встановлення шлагбаумів передбачений штраф – для фізичних осіб в розмірі від 340 до 1360 грн. Для посадових осіб накладається штраф у розмірі і від 850 до 1700 грн.

Нині у Києві працює всього 7 демонтажних бригад. А незаконно встановлених шлагбаумів сотні. І насправді з ними ніхто не воює.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві візьмуться за впорядкування зсувонебезпечного Кловського схилу.

Опубліковано Лютий, 07 в 16:46



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.