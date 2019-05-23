Махінації з газовими платіжками: як не стати жертвою схеми

Якщо справно сплачувати за лічильником, можна успішно заборгувати тисячі гривень. Саме так сталося із жителькою Полтавщини.

Газовики виставили жінці сумнівний рахунок. Коли вона відмовилась його сплачувати – і зовсім перекрили трубу.

Фахівці радять оскаржувати будь-які сумнівні рахунки.

Пенсіонерка звернулася в поліцію та подала на газовиків до суду. Натомість отримала платіжки з новим боргом – 8 тисяч гривень. У Полтавагазі переконують: жінка завинила їм за обслуговування мереж та виявлені порушення. Мовляв, самовільно відновила газопостачання, а потім не розрахувалася за ліквідацію витоків. Адже будинкові мережі споживачі мають обслуговувати власним коштом.

Прояснити ситуацію мав би регулятор – Нацкомісія з енергетики. Та її перевірки на облгази поки не діють. Люди дедалі частіше скаржаться на дивні донарахування й борги.

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Тим часом Нафтогаз помітив махінації із так званим соціальним газом. Тож, аби з’ясувати, скільки ж насправді спалюють люди, і чи не домальовують споживачам борги, облгазам варто було б пройти комплексний аудит, переконаний Андрій Коболєв.

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