Перевірку не пустили, без вікон та екс-депо: жахливі деталі пожежі у Токіо стар

17 серпня, вночі в Одесі сталася трагічна пожежа. Зайнявся готель Токіо Стар, в якому на той момент могло перебувати до 200 людей.

За останніми даними, загинули восьмеро людей, ще десятеро постраждали. Їх доправили до місцевої лікарні. Шестеро – у реанімації в важкому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Президент Володимир Зеленський заявив, що винні будуть обов’язково покарані, а прем’єр Володимир Гройсман наказав перевірити стан усіх готелів та санаторіїв країни.

Водночас, у цій жахливій трагедії є одна деталь, про яку розповіли рятувальники – цей заклад на дотримання пожежної безпеки мали перевірити ще у липні, але власники комісію не пустили. За останніми даними ДСНС, найімовірніше, зайнялось у щитовій біля пральні.

Читайте: За пожежу в Одесі відповідатимуть винуватці і власник Токіо Стар – Зеленський

Про пожежу повідомили запізно, нарікають рятувальники. Мовляв, на виклик приїхали за 5 хв, але вогонь уже встиг охопити другий поверх і дах будівлі. Ускладнили ситуацію особливості планування готелю.

Зазначений готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, складався з 2 поверхів і налічував 270 кімнат, деякі з яких були навіть без вікон.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею Порушення вимог пожежної безпеки. Вона передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше правоохоронці повідомили три версії пожежі в Токіо Стар.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.