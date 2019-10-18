Перший електрокар Volvo XC40 Recharge: коли старт продаж, ціна та характеристики
Volvo представив свій перший електрокар. Новинка збудована на базі кросовера XC40 і отримала приставку Recharge.
Перша ластівка електричної лінійки Volvo має два електродвигуни сумарною потужністю 402 кінські сили та батарею на 78 кіловат із запасом ходу 400 кілометрів. До 80% акумулятор заряджатиметься за 40 хвилин.
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Продаж електричного XC40 розпочнеться восени наступного року. Ціна від $50 тис.
До слова, шведський стартап Unity представив серійну версію свого одномісного електрокара One.
2019-10-18Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.