Перший в історії BMW 2-Series Gran Coupe: ціна та характеристики

BMW представила перший в історії 2-Series Gran Coupe. Це 4-дверний спортивний седан доповнив лінійку баварського виробника.

Авто вийшло по-спортивному агресивним. Спереду великі фірмові ніздрі, масивний бампер і світлодіодні фари. У салоні уже в базі зручні спортивні крісла, а от віртуальна панель приладів – за доплату.

Спочатку продажів будуть лише передньоприводні авто. Пізніше з’явиться заряджена M. 2-літровий двигун на 300 коней розганяє авто до сотні менш ніж за 5 секунд.

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Ціна від €32 тис.

До слова, Volvo представив свій перший електрокар. Новинка збудована на базі кросовера XC40 і отримала приставку Recharge.

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