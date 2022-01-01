Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у 2022 році забезпечити житлом ветеранів війни на Донбасі.

Про це глава держави повідомив під час звернення до українців напередодні Нового 2022 року.

– Ми будуємо справедливість спільно з повагою. Ми не забули своїх ветеранів. Наступного року вони забудуть слова “квартирна черга”. І фото з побратимами, разом із якими боронили власну землю, зможуть почепити у власному житлі всі ветерани війни на Донбасі. А одразу за ними – всі наші військові, – сказав президент України.

За словами Володимира Зеленського, він вірить, що фото, які висітимуть у житлі ветеранів та військових, будуть із мирного Донецька, Луганська, Криму.

Повністю закрити чергу на житло для всіх ветеранів війни на Донбасі президент України Володимир Зеленський пообіцяв під час звернення до Верховної Ради 1 грудня.

Одразу після цього, за його словами, такий процес має розпочатися для військовослужбовців.

Забезпечення житлом ветеранів АТО передбачено бюджетом на 2022 рік.

Крім того, в Україні найближчим часом запустять Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Про це під час засідання Кабміну 23 грудня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Єдиний державний реєстр ветеранів війни призначено для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання та захисту інформації про ветеранів війни, а також про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності.

Після запуску реєстру кожен ветеран війни зможе дізнатися про пільги та послуги, на які він має право. А органи влади зможуть побачити, які пільги вже надані, а які – ще ні.