Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

В Українській зерновій асоціації вважають, що під загрозою мінімум мільйон гектарів посівних площ, а в усій Херсонській області майже 1,4 млн га таких угідь. Величезні збитки для рибної промисловості, овочівництва, садівництва, непоправний удар по екосистемі краю.

На відновлення підуть роки, а херсонським фермерам вочевидь доведеться перейти на паровий формат землеробства — тобто, засівати поля на 50%, поки решта набирається вологи. Однак, наших аграріїв уже нічим не злякати, на неокупованій частині фермери і так мало вирощували через постійні обстріли, тому гірше, ніж торік не буде.

Каховське море міліє щодня. І вже втратило понад 70% запасів. Брак води найбільше відчуває промисловий південь Дніпропетровщини: Кривий ріг, Марганець, Нікополь.

Уряд виділив 1,5 млрд грн. на будівництво нових водогонів для Дніпропетровщини. Та на шляху стають густозаселені міста, дороги, залізниця. Прокласти водопровід буде важко, на це підуть місяці і невідомо, чи вистачить води на всіх. Багатьом підприємствам доведеться переїхати в інші регіони.

Катастрофа на ГЕС не похитнула нашу енергосистему. Електростанція не працює вже з осені, та і до того вона виробляла не дуже багато електроенергії. Але Каховське море давало воду Запорізькій атомній електростанції, нею охолоджували реактори. Без охолодження може статися катастрофа, що перевершить Чорнобиль. Та поки ситуація контрольована. ЗАЕС не працює, тож потребує небагато води.

Однак, після деокупації Енергодару запустити Запорізьку АЕС не вдасться без Каховського водосховища. Тож вона буде фактично законсервована, – кажуть фахівці. А ця станція забезпечувала Україні до 20% електроенергії.

Екоцид вже завдав довкіллю збитків на 55 млрд грн. Ми можемо втратити третину природно-заповідного фонду Херсонщини. Гинуть червонокнижні рослини та тварини. Шкоду здоров’ю людей несе і осушена частина Каховського моря. На його дні багато металів та хімікатів, які стікали у водосховище, ймовірно, навіть радіоактивних речовин, – зазначають фахівці. Усе це буде висихати і розпилюватися.

У тому, що Каховське водосховище треба відновлювати, не сумнівається ніхто. В Укргідроенерго кажуть, що як тільки звідти виб’ють окупантів – негайно лататимуть греблю та напускатимуть воду із верхніх водосховищ. Але на це піде в кращому разі кілька місяців. Ще щонайменше два роки треба, щоб наповнити Каховське море водою до рівня, який був до теракту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.