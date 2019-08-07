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Факти / Україна

Зеленський доручив виділити квартири сім’ям чотирьох загиблих бійців ООС

Президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири сім’ям чотирьох військових, які загинули на Донбасі.

Зеленський доручив виділити квартири сім’ям чотирьох загиблих бійців ООС

Володимир Зеленський розпорядився виділити квартири сім’ям чотирьох військовослужбовців, які загинули 6 серпня під час обстрілу бойовиків поблизу Павлополя.

Крім того, Володимир Зеленський наполягає на терміновій зустрічі з лідерами нормандської четвірки.

Тому президент зранку 7 серпня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої попросив вплинути на ситуацію на Донбасі.

Читайте: Зеленський зателефонував Путіну і закликав терміново зустрітися у нормандському форматі

Володимир Зеленський також планує сьогодні зв’язатися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб домовитися про зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Раніше Факти ICTV писали про те, як загинули четверо військових на Донбасі.

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