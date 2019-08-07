Президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири сім’ям чотирьох військових, які загинули на Донбасі.

Володимир Зеленський розпорядився виділити квартири сім’ям чотирьох військовослужбовців, які загинули 6 серпня під час обстрілу бойовиків поблизу Павлополя.

Крім того, Володимир Зеленський наполягає на терміновій зустрічі з лідерами нормандської четвірки.

Тому президент зранку 7 серпня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої попросив вплинути на ситуацію на Донбасі.

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Володимир Зеленський також планує сьогодні зв’язатися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб домовитися про зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Раніше Факти ICTV писали про те, як загинули четверо військових на Донбасі.