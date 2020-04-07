Підтримка бізнесу та посилення карантину: як у США борються з коронавірусом

Кількість смертей від Covid-19 у Сполучених Штатах подвоїлася за минулі п’ять днів. Нині це вже 11 тисяч, майже 368 тисяч інфіковані. Американська влада закликає громадян готуватися до найважчого тижня.

З хороших новин: в епіцентрі поширення вірусу у США – штаті Нью-Йорк – темпи інфікування за минулі кілька днів сповільнилася. Однак влада не поспішає робити висновки і продовжує наказ лишатися вдома. Адже це наразі найдієвіший метод запобігти хворобі.

Про ситуацію у США більше докладніше дивіться у сюжеті Юлії Ярмоленко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у США через коронавірус посилили карантин.

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