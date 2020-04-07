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Факты / Видео / Мир

Поддержка бизнеса и усиление карантина: как в США борются с коронавирусом

Количество смертей от Covid-19 в Соединенных Штатах удвоилось за последние пять дней. Сейчас это уже 11 тысяч, почти 368 тысяч инфицированы. Американские власти призывают граждан готовиться к самой сложной неделе.

Из хороших новостей: в эпицентре распространения вируса в США — штате Нью-Йорк — темпы инфицирования за прошедшие несколько дней замедлилась. Однако власти не спешат делать выводы и продолжает приказ оставаться дома. Ведь это пока самый действенный метод предотвратить болезнь.

О ситуации в США подробнее смотрите в сюжете Юлии Ярмоленко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в США из-за коронавируса усилили карантин.

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