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В’язниця за вихід на вулицю. У США через коронавірус посилили карантин

Мешканцям столиці США, міста Вашингтон, та двох сусідніх штатів Мериленду і Вірджинії влада офіційно наказала лишатися вдома. Виходити з оселі можна лише на закупи, в разі невідкладної медичної необхідності та на вправи на самоті чи з членами родини. Дозволяється також доставка їжі.

На роботу можуть ходити лише ті працівники, чия праця вважається критично важливою. Збиратися в групи більше 10 заборонено, зокрема і в церквах. Не критично важливий бізнес закритий. Для порушників передбачений штраф до $5 тис. та ув’язнення до 90 днів. Докладніше у сюжеті Юлії Ярмоленко з Голосу Америки.

Нагадаємо, Україна отримає від США $1,2 млн для боротьби з Covid-19.

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