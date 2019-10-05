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Підтримка молоді в галузі аерокосмічної науки: переможці конкурсу Мирний космос

Майбутніх космонавтів, авіаторів, ракетобудівників, випробовувачів та борців за екологію в космосі відзначили в Чернівцях.

Тут відбувся Всеукраїнський конкурс молодіжної творчості Мирний космос.

Вже кілька десятків років конкурс організовує та проводить Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання Сузір’я спільно з Національним центром аерокосмічної освіти молоді України ім. О.М.Макарова.

Цього року конкурс унікальний. Його проводять не тільки задля підтримки талановитої молоді в галузі аерокосмічної науки, а й для подальшої їхньої реалізації.

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Всеукраїнський конкурс Мирний космос, що проходить за підтримки Президентського Фонду Леоніда Кучми Україна, покликаний підтримати талановиту молодь. Найкращих півсотні дослідників оцінювали за сімома номінаціями, що стосуються техніки, біології та медицини в космосі, а також людини, всесвіту й авіації.  П’ятеро переможців конкурсу вже отримали унікальні сертифікати.

До слова, Фонд Кучми Україна організував концерт скрипальки Марії Нечипоренко у Києві.

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