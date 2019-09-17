Підвищення тарифів на електроенергію: які наслідки чекають Україну

Цього тижня Нацкомісія з регулювання тарифів на електроенергію має спробувати ще раз понизити тарифи на світло. Це пообіцяв новий уряд. Адже після запровадження нового ринку електроенергії її ціна різко зросла, і цілі галузі економіки опинилася на межі виживання. Натомість заробили на цьому лише енергетичні монополісти. Тож тепер і промисловість, і житлово-комунальна сфера чекають на чергове зниження тарифів.

Електричне освітлення й опалення – тож без струму транспортне підприємство у Дніпрі, як і тисячі по всій Україні, просто зупиняться і постраждають мільйони пасажирів. Після запуску нового ринку електроенергії такий сценарій цілком реальний, адже тарифи для промисловості стали вищими, ніж в Європі. І це поставило на межу виживання цілі галузі. У них складний вибір – або збанкрутувати, або перекласти високу ціну електроенергії на споживача.

Дивіться: Скасування мита на метал. Металурги просять Зеленського поговорити з Трампом

Сутужно після підняття тарифів всій житлово-комунальній сфері, особливо водоканалам. А містечко Надвірна на Прикарпатті тепер може потонути у темряві. Тут понад 70 км вуличного освітлення. Колишній міський голова, а нині нардеп від Слуги народу Зіновій Андрійович каже – цим пишалися всі місцеві. Але через галопуючі тарифи за останні 5 років ціна вуличного освітлення зросла на 1300%. Всі сподівалися що новий закон ситуацію виправить, а він її лише погіршив.

Рахують збитки і місцеві водоканали. Аби вижити, знову думають подавати воду погодинно, або підвищувати тарифи.

На завищені ціни скаржаться і українські пекарі. В столичній компанії Київхліб кажуть, рентабельність і так у них невелика, і нові тарифи призведуть до того, що будуть змушені підвищувати ціну на хліб. Тому просять нову владу вплинути на тарифну політику.

Залежні від електрики підприємства чекають, коли в Україні зникне монополія на ринку електроенергії і конкурентні виробники струму запропонують справедливу ціну. Інакше тисячі українських компаній припинять свою роботу.

До слова, Герус назвав три кроки як знизити ціну електроенергії на 20%.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.