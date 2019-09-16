Скасування мита на метал. Металурги просять Зеленського поговорити з Трампом

За всі роки незалежності металургія завжди була серед тих галузей, на яких трималася українська економіка. Нині кожна десята гривня у доході країни і майже третина валютних надходжень саме від металургів. А ще – це чверть мільйона працівників та їхніх родин.

Та нова хвиля торгових воєн у світі докотилась і до нас. Торік у березні США запровадили мито у 25% на імпорт металопродукції. І ми це відчули. Адже наш прокат одразу здорожчав і став не таким привабливим для американських покупців – наші поставки на цей ринок впали на 85%. При цьому українська частка менше 1% імпорту США, тож ніяк не загрожує економічній безпеці Америки. Водночас для нас – це сотні мільйонів доларів, вкрай важливі для вітчизняної економіки.

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Тим часом кілька країн домоглися вийти з-під дії американського мита. А українська економічна дипломатія не спрацювала. Ще за часів Януковича ліквідували економічні представництва. Тож питання захисту наших виробників провисло. Навіть попри політичну підтримку Вашингтоном нашої країни.

Експерти, які зібрались в Києві за круглим столом, переконані – Україні є з чим підійти до економічних переговорів і таки відстояти власні інтереси. Але питання встановлення безмитних квот на українську металопродукцію мають порушити на рівні президентів двох країн, а тоді процес підхоплять і урядовці. Тож металурги сподіваються, що їхнє звернення почує Володимир Зеленський і обговорить його на найближчих переговорах з Дональдом Трампом.

Скасування мита на американському ринку допоможе оживити металургійну галузь, а це збільшить приток валюти до України, зростуть податки, а отже можна буде і надалі підвищувати соціальні стандарти.

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