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Пілоти та пасажири у спецкостюмах: світом продовжує ширитися коронавірус

Нові випадки зараження коронавірусом у світі фіксують щодня. У країнах вводять безпрецедентні заходи безпеки, намагаючись не допустити поширення хвороби.

В аеропортах Сполучених Штатів запроваджують суворі обмеження. Міністр охорони здоров’я Алекс Азар оголосив, що коронавірус є надзвичайною ситуацією. Тимчасово призупинено в’їзд до США іноземців, які становлять ризик передачі коронавірусу.

Іспанія стала сьомою країною Європи, де підтвердили небезпечне захворювання. Симптоми – підвищена температура, кашель та ускладнене дихання. Турист з Німеччини, який перебуває на Канарських островах, спілкувався із хворим на коронавірус. Його ізолювали і будуть надавати допомогу.

Чимало іноземців покидають Китай – їх забирають літаки. Пілоти вдягнені не лише у маски, а й спецкостюми – й так протягом всього польоту. Пасажирів теж одягли у спеціальний захист, щоб запобігти можливому поширенню хвороби.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США ввели надзвичайний стан через коронавірус.

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